У Харкові шахрай, видаючи себе за співробітника банку, ошукував людей

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 20-річному чоловіку за фактом шахрайства, вчиненого із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, у лютому цього року підозрюваний вступив у змову з іншою особою, аби «заробляти» на життя злочинним шляхом. Зловмисники розробили схему незаконного збагачення під виглядом співробітників банківської установи.

Шахраї телефонували своїм жертвам і, видаючи себе за працівників служби безпеки банку, повідомляли завідомо неправдиву інформацію. Використовуючи психологічні прийоми і маніпулюючи, зловмисники або дізнавались пін-код та номери банківських карток і в подальшому отримували доступ до рахунків потерпілих, або ж переконували своїх співрозмовників переказати гроші на підконтрольні рахунки шахраїв.

На теперішній час встановлено трьох потерпілих, загальна сума завданих збитків складає близько 150 тис. грн.

Слідчі дії тривають, встановлюється повне коло потерпілих, а також осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Досудове розслідування проводить ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснює УКР ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура