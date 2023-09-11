У Харкові службовець вимагав та встиг отримати 1500 доларів за місце на кладовищі

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру чоловіку за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, у серпні цього року доглядач одного з харківських кладовищ вимагав від чоловіка гроші. Просив ділок суму за те, щоб безперешкодно виділити місце для поховання близької людини цього чоловіка. Вартість «послуги» вартувала 2000 доларів США.

Службовець зателефонував до чоловіка та повідомив, що треба зустрітись та передати йому першу частину суми у розмірі 1500 доларів США.

8 серпня чоловік отримав від співробітників кладовища свідоцтво про поховання жінки та передав хабарнику-доглядачу 1500 доларів США. Проте грошима ділок розпорядитись не зміг: його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Суддя Дзержинського районного суду м. Харкова задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваного взято під варту.

Досудове розслідування проводять слідчі ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура