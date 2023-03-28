У Харкові суд скасував умовне покарання для коригувальниці, виключивши «щире каяття»

Харківський апеляційний суд ухвалив новий вирок щодо місцевої жительки, яка поширювала дані про розміщення Збройних сил України і тероборони.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 23 березня.

15 серпня минулого року жінку на мобільному зробила скріншот з додатку Google maps, а саме місця розташування державного підприємства «Завод «Електроважмаш». На шматку карти вона відмітила відомі їй позиції ЗСУ/ТРО. Потім зображення вона переслала у Telegram невстановленій особі, що підписана умовною позначкою у вигляді 7 символів червоного серця, із прихованим номером мобільного телефону. Вона нанесла на карту 3 точки у вигляді кольорових квадратів: жовтий, синій та червоний. Під зображенням жінка дала пояснення: «Их много… Красный оцеплено, не подпускают… Там базируются уже не первую неделю. Синий вроде пусто, но таблички «Мины» и ходят туда».

У судовому засіданні громадянка вину повністю визнавала. Суд врахував її щире каяття і в грудні 2022-го призначив умовне покарання: 5 років позбавлення волі зі звільненням на ісптовий строк 3 роки.

Прокурор оскаржив вирок, кажучи, що суд необґрунтовано звільнив обвинувачену від відбуття покарання, у вироку не пояснюється, у чому проявилося щире каяття.

Апеляційний суд погодився із доводами прокурора. Зокрема, що перша інстанція в достатній мірі не врахувала ступінь тяжкості, мету та спосіб скоєння злочину. В умовах війни такі дії є найбільш небезпечними посяганнями на суспільні відносини, обороноздатність і незалежність країни. Матеріали справи також не містять даних на підтвердження щирого каяття обвинуваченої, окрім формального визнання провини.

Тому така обставина як «щире каяття» виключається з вироку, як така, що не була доведена.

Тепер жінка відбуватиме 5 років за ґратами.