У Харкові суддя заявила, що їй у поліції запропонували відкупити свого сина від звинувачень у зґвалтуванні

Суддя Комінтернівського райсуду Харкова Інна Колодяжна завила про втручання в її професійну діяльність.

Повідомлення про це розміщено на сайті Вищої ради правосуддя, зазначає Судовий репортер.

15 грудня до суду надійшов лист, адресований від Харківського райуправління поліції, за підписом старшого лейтенанта поліції. У листі написано, що в правоохоронні органи надійшла заява громадянки 2005 року народження, що син судді нібито її зґвалтував.

Водночас поліція начебто пропонує не вносити відомості до ЄРДР. Для цього потрібно покласти 1000 доларів у конверт, заклеїти і підписати як «Речові докази для N» та залишити конверт черговому на прохідній за вказаною адресою (імовірно, у відділку поліції).

Суддя стверджує, що її син нічого незаконного не робив і відомості до ЄРДР щодо нього не вносилися. Те, що сталося, вона розцінює як тиск на себе і вимагає вжити заходів.