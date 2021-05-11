У Харкові судитимуть чоловіка, який самовільно зайняв земельну ділянку і обладнав гаражні бокси (фото)

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та скеровано до Ленінського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом самовільного будівництва будівлі на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Володимир Купріянов, досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2018 року чоловік отримав в оренду нежитлову будівлю автомийки та земельну ділянку, яка знаходиться на вулиці Холодногірській. Площа вказаної ділянки, на якій розташована автомийка, складає майже 0,03 га.

Не маючи законних підстав, чоловік самовільно зайняв ще й розташовану поруч земельну ділянку площею 0,09 га та незаконно добудував гаражні бокси. Самовільно зайнята чоловіком земельна ділянка перебуває в комунальній власності та належить територіальній громаді м. Харкова.

Загальна сума завданих збитків складає майже 200 тис. грн.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури