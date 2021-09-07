У Харкові судитимуть чоловіка, який систематично вчиняв домашнє насильство над власним батьком

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено обвинувальний акт стосовно чоловіка, який систематично вчиняв домашнє насильство над своїм батьком (ст. 126-1 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік систематично вчиняв психологічне насильство стосовно свого 71-річного батька, яке полягало у словесних образах, грубій образливій нецензурній лайці, що принижувало гідність чоловіка, створенні умов для погіршення якості його життя.

Окрім цього, встановлено, що протягом грудня 2020 року – березня 2021 року чоловіка тричі притягнуто судом до адміністративної відповідальності за фактом вчинення домашнього насильства та призначено покарання у виді громадських робіт та штрафу.

7 вересня 2021 року окружною прокуратурою направлено обвинувальний акт до Київського районного суду м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури