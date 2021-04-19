У Харкові судитимуть чоловіка, який вимагав $20 тис., погрожуючи розголосити інформацію

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 46-річного чоловіка за фактом вимагання (ч. 3 ст. 189 КК України).

Як розповів керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що 46-річний чоловік вимагав у співробітника Державного бюро розслідувань 20 тис. доларів США за нерозголошення інформації, яка начебто могла дискредитувати потерпілого.

Після отримання грошових коштів у сумі 20 тис. доларів США зловмисника 17.10.2020 затримано у м. Харкові у порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування проводив слідчий відділ Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури