У Харкові судитимуть директора ТОВ, який привласнив кошти університету на лакофарбовій продукції

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора ТОВ за фактом незаконного заволодіння чужим майном, вчиненим повторно за попередньою змовою групою осіб (ч.ч. 2,3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2017 році директор ТОВ вступив у змову з посадовими особами студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», щоб незаконно заволодіти коштами університету.



Під час проведення тендеру посадовці студентського містечка створили всі умови, аби переможцем тендеру стало саме те ТОВ, з директором якого вони вступили у змову.

У подальшому із зазначеним ТОВ укладено два договори щодо закупівлі лакофарбової продукції за завідомо завищеними цінами.

У результаті на рахунок ТОВ надлишково перераховано понад 200 тис. грн бюджетних коштів, чим завдано збитків державі на вказану суму.

Київською окружною прокуратурою м. Харкова до суду направлено цивільний позов в інтересах держави про відшкодування збитків.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури