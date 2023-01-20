У Харкові судитимуть чоловіка, який організовував вивезення українського соняшника на територію країни-агресора

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 49-річного чоловіка за фактом передачі матеріальних ресурсів воєнізованим формуванням держави-агресора та провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, перебуваючи у смт Борова Ізюмського району, сам прийшов до окупаційної адміністрації та повідомив, що готовий до співпраці.

Він також додав, що може очолити будь-яке фермерське господарство, достовірно знаючи, що переважна більшість власників виїхали з населеного пункту та не контролюють обстановку.

Окупанти призначили чоловіка «керівником» одного із сільськогосподарських підприємств у смт Борова. Колаборант передавав російським військовим паливо та сільськогосподарські культури підприємства.

Крім того, він залучив людей для роботи на вказаному підприємстві та організував збір врожаю на земельних ділянках фермерського господарства. У серпні 2022 року окупанти надали «керівнику» транспортні засоби, куди він завантажив врожай соняшника, який поїхав до території РФ.

Наразі колаборант перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура