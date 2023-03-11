У Харкові судитимуть депутатку від забороненої партії, яка на початку війни підтримала здачу Куп‘янська окупантам
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо депутатки за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України) та за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що депутатка Куп’янської міської ради від нині вже забороненої політичної партії в Україні на початку війни перейшла на бік ворога. У кінці лютого 2022 року жінка взяла участь в позачерговому засіданні Куп’янської міської ради, в якому підтримала рішення про сприяння російським військам в здійсненні окупації м. Куп’янська шляхом надання гарантій бездіяльності місцевої влади в питанні організації оборони міста.
Після цього депутатка допомогла російським військовим із поселенням у приміщеннях комунальних підприємств, а також забезпечила продуктами харчування і спецтехнікою для будівництва фортифікаційних споруд ЗС РФ.
Крім того, будучи власницею підприємства зі стоматологічної практики у Куп’янську, у серпні минулого року обвинувачена подала заяву до так званої «Налоговой службы Харьковской области». У результаті цього вказане підприємство отримало зобов’язання щодо сплати податку на прибуток у казну держави-агресора та її окупаційних органів.
Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Її судитимуть у Київському районному суді м. Харкова.
Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратура