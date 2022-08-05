У Харкові судитимуть шахраїв, які заволоділи квартирою літньої жінки вартістю майже ₴2 млн.

Серед обвинувачених – 40-річний чоловік та 23-річна дівчина, яка була вхожа у помешкання потерпілої.

Довели причетність фігурантів до заволодіння помешкання 76-річної харків’янки співробітники управління стратегічних розслідувань в Харківській області та слідчого управління поліції області.

Встановлено, що дівчина була знайома із сином власниці квартири у центрі міста. Вона неодноразова була гостем у їхній родині. В один зі своїх візитів вирішила викрасти документи на квартиру, аби нею заволодіти. Про свої наміри розповіла своєму товаришу.

Надалі фігуранти прийшли до нотаріуса з підробленими правовстановлюючими документами, договором купівлі-продажу на дівчину та оформили договір іпотеки на квартиру потерпілої вартістю 2 млн грн.

Зловмисників затримали у жовтні минулого року. З метою збереження майна та недопущення його подальшої реалізації на квартиру було накладено арешт.

За погодженням з Харківською обласною прокуратурою обвинувальний акт стосовно двох зловмисників направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова. Вони обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. ч. 1, 3 ст. 357 (викрадення документів) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України