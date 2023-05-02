У Харкові судитимуть ще одного експоліціянта, який присягнув на вірність державі-агресору

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо колишнього інспектора відділу реагування патрульної поліції Ізюмського РУП ГУНП в області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Ізюм обвинувачений, будучи на той момент діючим працівником Нацполіції, перейшов на бік ворога. Так, він патрулював місто, щоб окупанти почували себе у безпеці. Після цього він почав схиляти своїх колег підтримувати представників держави-агресора. Зрадник разом з російськими військовими приїхав за місцем проживання одного з поліцейських. Вони провели «обшук», під час якого протиправно вилучили вогнепальну мисливську зброю та інше особисте майно правоохоронця.

Згодом обвинувачений «працевлаштувався» до «Отделения полиции № 2 (дислокация г. Изюм) так званого «УВД ВГА Харьковской области», обійнявши посаду «начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних».

Зрадника судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура