У Харкові тіло немовляти виявили у пакеті біля під’їзду будинку по вулиці Єсеніна

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 6 січня близько 21:30.

За адресою виїхали керівництво та слідчо-оперативна група райуправління поліції. Поліцейські невідкладно провели ряд заходів з метою розшуку батьків померлої дитини. Також, для встановлення можливих свідків, правоохоронці здійснили поквартирний обхід житлових будинків, опитали місцевих мешканців, встановили наявність камер відеоспостереження.

Попередньо встановлено, що мати немовля — 22-річна студентка одного з навчальних закладів Харкова, громадянка іншої країни, яка мешкає в багатоквартирному будинку, біля якого було виявлено тіло дитини. Зараз жінка госпіталізована до лікарні.

Для встановлення причини смерті дитини, тіло направлене на судово-медичну експертизу.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Харківської області