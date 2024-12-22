У Харкові цивільна дружину бойовика ПВК «Вагнер» отримала 10 років ув’язнення

Дзержинський районний суд міста Харкова визнав місцеву жительку Катерину Кушнарьову винною у незаконному поширенні інформації про місцезнаходження Збройних сил України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 17 грудня.

Кушнарьова є корінною мешканкою Харкова і перебувала у шлюбних, офіційно не зареєстрованих, стосунках із харківʼянином Володимиром Клочком, який не пізніше листопада 2017 року, виїхав на не підконтрольну Україні територію Донбасу. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Клочко на стороні ворога брав участь у боях за місто Бахмут Донецької області.

Із 24 лютого 2022-го обвинувачена постійно контактувала зі своїм цивільним чоловіком і морально його підтримувала. А в подальшому згодилася повідомляти його про перебування у Харкові військовослужбовців Збройних сил України.

Загалом відомо про три випадки передачі інформації з 24 липня 2022-го по 14 лютого 2023 року. Один раз жінка написала про військовий автомобіль поблизу зупинки громадського транспорту, іншим разом про військових поблизу ЖК, у приміщеннях гуртожитків.

«У них плотная располага и в общагах [адрес] но я туда вглубь боюсь ходить. Это когда стояла ждала девушку, ателье там рядом в начале общаг, так косяками машины туда-обратно, в торце ментовского дома. Покажу если найду фото… (…) В новострое пустом […], который так и не сдали, там на третьем этаже в одном окне горел свет, я вчера обалдела, там никогда не было света. Значит, опять он «занят», но кем — непонятно, я там не вижу машин рядом. Вряд ли туда гражданских заселили», — писала обвинувачена.

У лютому 2023-го вона повідомила про місцезнаходження у Харкові Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Штаб розміщувався у будівлі, де було її колишнє місце роботи. Кушнарьова стверджує, що керівник фірми, де вона працювала, очолив штаб із поводження з військовополоненими.

У переписці Кушнарьова зазначає: «Моя контора бывшая, судя по последнему интервью […] у них там штаб военный до сих пор, вход со двора (между офисным этим зданием и общагой [адрес] на первом этаже (…) Это не новая инфа, но к тому, что они оттуда не съехали».

У судовому засідані жінка винною себе не визнала і поснювала, що тільки обговорювала обстановку в місті, оцінюючи безпечність для подальшого проживання.

Розповіла, що з Клочком познайомилась у Харкові у 2009 році, вони одразу почали проживати разом. Пізніше у них народилася дитина. У 2017 році цивільний чоловік покинув територію України та поїхав працювати до Москви, Російської Федерації, його запросила фірма. Через декілька днів він написав, що не повернеться через обставини, які не дозволяють йому знаходитись на території України. Сказав, що працівники СБУ вручили йому повістку, щоб зʼявитись до суду. Потім чоловік переїхав у Донецьк і працював фрілансером. У 2019 році вона побувала в російському Бєлгороді, щоб зробити дозвіл на виїзд дитини.

Наприкінці січня 2022 року Клочко подзвонив та сказав, що, можливо, його заберуть на навчання, у нього є військовий квиток, за яким він є військовим медиком. У лютому 2022 року він виходив на зв`язок через мессенджер «Вотсап», «Вайбер», «Телеграм», щоб підтримувати відносини з дитиною. Вони списувались та дзвонили один одному.

Обвинувачена наполягала в суді, що не отримувала пропозицію надавати інформацію про розташування військових. Навпаки, кожна розмова з чоловіком закінчувалась конфліктом на тему її виїзду на територію РФ разом з батьками та дитиною. Нібито Клочко із 2014-го року хотів, аби його рідня виїхала. Але Кушнарьова не хотіла виїжджати з Харкова, тільки з початком бойових дій хотіла перебратися до батьків, подалі від окружної дороги. Надсилала фото Клочку військових, оскільки припускала, що може щось готуватися з української сторони, щоб чоловік підтвердив, що, можливо, з тієї сторони щось теж готується та почнеться. Скинула фото будівлі, бо припускала, що там щось буде готуватися, і він чоловік би їй підтвердив і вона змогла би переїхати до батьків. Скинула фото машини, оскільки вважала, що саме ця машина тривалий час паркувалась біля її вікна. Кушнарьова припускала, що машина за нею слідкує, тому й на прохання Клочка скинула йому фото.

Вона показала чоловікові, де працює і що там є штаб, уточнила, що це штаб із питань з поводження з військовополоненими. На її думку, це не було передачею інформації, а продовженням бесіди, оскільки Клочку не подобалося, що вона там працює. Їй , нібито, пропонували там працювати, однак вона відмовилась, оскільки там був приліт та знаходиться штаб із питань з поводження з військовополоненими.

Жінка запевняла, що їй не було відомо, що Клочко є учасником військового формування «Вагнер», нібито, здивувалася, коли почула про це, бо він нічого не казав їй про напад на Україну, казав, живий чи поранений.

Розташування військовослужбовців поблизу ЖК вона припустила, оскільки раніше читала, що в житлових будинках можуть зберігатися снаряди. Бачила, як туди приїжджають автомобілі та заходять люди. Кушнарьова стверджувала, що не розуміла, що її цивільний чоловік може використати цю інформацію проти України.

Кушнарьову засудили до 10 років увʼязнення. Із червня 2023-го вона утримується під вартою.

Її цивільного чоловіка Володимира Клочка кількома місяцями раніше за державну зраду заочно засудили до довічного позбавлення волі.