У Харкові у поліцейських стріляв чоловік, якого вони рятували від спроби самогубства

Під час врегулювання ситуації невідомий вчинив опір та зробив постріл зі стартового пістолета у бік патрульних. В результаті один з поліцейських отримав опік руки, коли намагався відібрати зброю у правопорушника.

Вчора, 6 серпня, близько 23:00 до чергової частини відділу поліції надійшло повідомлення від оператора 102 про те, що на вулиці знаходиться чоловік, який висловлює наміри про самогубство. При собі він має ніж та пістолет.

Першими на місце події прибули патрульні. Вони виявили чоловіка в інвалідному візку, який заявив про намір вкоротити собі віку.

Коли поліцейські спробували наблизитись до нього, щоб відібрати зброю, чоловік здійснив постріл зі стартового пістолета в бік патрульного. В результаті поліцейський отримав опік руки. Потім харків’янин дістав ніж та заявив, що нікого до себе не підпустить, а якщо хтось спробує до нього підійти — вб’є себе.

Після нетривалих перемовин правопорушник здався поліції. Зброю — стартовий пістолет — вилучено. Встановлено, що наміри звести рахунки із життям чоловік висловлював у соціальній мережі та повідомляв, що причиною його вчинку є нерозділене кохання.

Національна поліція України