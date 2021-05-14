У Харкові учасникам злочинної групи повідомили про підозру в незаконному заволодінні підприємствами

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До злочинної групи входило п’ять осіб, серед яких — адвокат. Зловмисники шляхом підроблених документів заволоділи трьома підприємствами, власник яких помер, а правонаступники не встигли успадкувати майно.

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора  у Харкові викрили факт незаконного заволодіння трьома підприємствами злочинною групою. До складу групи входило п’ять осіб, у тому числі адвокат.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що власник, якому належали підприємства з виготовлення матеріалів для покриття підлоги, помер. Скориставшись скрутним становищем правонаступників – вдови та дітей, зловмисники підробили установчі документи і таким чином заволоділи суб’єктами господарської діяльності.

Крім того, під час досудового розслідування фігуранти неодноразово намагалися тиснути на правоохоронців і протидіяти досудовому розслідуванню. Зловмисники надавали  засобам масової інформації недостовірні відомості про протиправну діяльність поліцейських. В ЗМІ розміщувалися матеріали про те, що  слідчі начебто перешкоджають діяльності підприємствам та намагаються ними заволодіти.

Вчора, 13 травня, в місті Харків правоохоронці за місцями проживання фігурантів провели санкціоновані обшуки та вилучили документацію, яка підтверджує їхню злочинну діяльність.

Усім членам злочинної групи оголошено про підозру за ст. ч. 2 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі
Досудове розслідування триває.

Управління комунікації Національної поліції України
(за матеріалами Головного слідчого управління)

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