У Харкові викрили групу зловмисників, які під виглядом банківських працівників ошукували громадян

Всього до діяльності колцентрів було залучено понад 100 осіб. Місячний прибуток зловмисників складав понад 7 мільйонів гривень.

Припинили діяльність злочинної групи детективи слідчого управління ГУНП в Харківській області спільно із оперативниками Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження, відкритого 29 вересня 2020 року за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що у період з червня по грудень 2020 року зловмисники організували у Харкові три «колцентри». «Оператори» здійснювали телефонні дзвінки клієнтам банків та, видаючи себе за їх менеджерів, отримували персональні дані громадян, необхідні для доступу до їх карткових рахунків. У подальшому шахраї заволодівали наявними на карткових рахунках коштами потерпілих, здійснюючи їх перевод на підконтрольні членам групи рахунки. У подальшому гроші переводились на територію держави-агресора та вже у формі криптовалюти поверталися в Україну.

Діяльність групи була організована за усіма правилами роботи справжніх колцентрів. З цією метою були підшукані відповідні офісні приміщення, придбана комп’ютерна техніка, засоби зв’язку, здійснювалася робота по підбору адміністраторів, операторів та спеціалістів з програмного забезпечення, їх навчанню. За роботою потенційних адміністраторів здійснювався постійний контроль, зокрема, за виконанням поставлених «планів» з ошукування громадян.

Правопорушники широко використовували клієнтську базу однієї з банківських установ, заснованих державою-агресором, яка діяла на території України.

14 грудня 2020 року детективи, оперативні працівники ДВБ та процесуальні керівники за силової підтримки спецпризначенців Управління «КОРД» та полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області провели 14 одночасних обшуків у колцентрах та у помешканнях організаторів й активних учасників групи. В результаті вилучили комп’ютерну техніку, документи, засоби зв’язку, банківські картки та 140 тисяч гривень, здобуті злочинним шляхом.

Після завершення комплексу всіх необхідних першочергових слідчих дій та остаточного з’ясування ролі кожного зі співучасників буде вирішено питання про перекваліфікацію дій правопорушників за ознаками вчинення злочинів у складі організованої групи, повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Харківської області