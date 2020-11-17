У Харкові викрили зловмисника, причетного до вибуху гранати на подвір’ї домоволодіння

Як з’ясувалось, боєприпас кинув 49-річний сусід заявника, з яким у нього напередодні стався конфлікт.

Нагадаємо, 15 листопада до поліції зателефонував харків’янин та повідомив, що у дворі його приватного домоволодіння по вулиці Бестужева пролунав вибух. На місці події правоохоронці виявили воронку діаметром близько 10 сантиметрів та пошкодження паркану і будинку. Вибухотехніки встановили, що стався вибух ручної гранати РГД-5.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Під час проведення оперативно-слідчих дій у скоєнні злочину правоохоронці викрили 49-річного раніше не судимого сусіда потерпілих. Чоловік зізнався, що між ним та мешканцем домоволодіння напередодні стався конфлікт на побутовому ґрунті. Чому він вирішив помститись саме в такий спосіб, зловмисник пояснити відмовився.

В ході обшуку домоволодіння правопорушника у сараї на території подвір’я виявлено та вилучено два корпуси гранат Ф-1 та РГД-5.

За даним фактом слідчим Московського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

На даний час вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у скоєнні злочинів. За санкціями статей йому загрожує до 7 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Харківської області