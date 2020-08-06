У Харкові викрито чоловіка, який незаконно збував бойові припаси (фото)

Харківська місцева прокуратура № 2 здійснює процесуальне керівництво за фактом збуту бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

Як розповів заступник керівника місцевої прокуратури Владислав Грюк, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин незаконно переміщує з території, де проводиться Операція Об’єднаних сил, зброю та боєприпаси, які в подальшому реалізує в м. Харків.

6 серпня 2020 року вказаний чоловік збув 10 гранат, 10 підпалів та 3 упаковки патронів по 20 штук близько за 5,5 тис. грн. У ході проведених обшуків зазначені боєприпаси вилучено.

Досудове розслідування здійснює СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСБУ в Харківській області.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Пресслужба прокуратури Харківської області