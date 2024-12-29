У Харкові внаслідок ДТП постраждали шестеро людей (фото)

28 грудня близько 20:30 на проспекті Тракторобудівників 32 -річний водій автомобіля Suzuki не впорався з керуванням на повороті, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автобусом МАН.

Через ДТП постраждали троє людей з автомобіля та три пасажири автобуса.

Постраждалі дістали тілесні ушкодження середньої тяжкості та звернулися по медичну допомогу.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліція Харківської області