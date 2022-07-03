У Харкові впродовж кількох годин затримали зловмисника, який вдарив ножем свого знайомого

Під час спільного вживання алкогольних напоїв між трьома чоловіками стався конфлікт, який перейшов у бійку. В результаті один чоловік вдарив іншого ножем.

01 липня до поліції надійшло повідомлення від працівників лікарні про те, що до медичного закладу був госпіталізований 50-річний постраждалий з пораненням живота.

Оперативники відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 оперативно затримали зловмисника в квартирі, де і сталась бійка. Ним виявися раніше засуджений за скоєння крадіжок 48-річний мешканець Індустріального району

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк від 5 до 8 років. Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Відділ комунікації поліції Харківської області