У Харкові вручено підозру співробітнику Укртрансбезпеки за корупційні оборудки з водійськими посвідченнями

На Харківщині інспектор Укртрансбезпеки за грошову «винагороду» обіцяв охочим отримати посвідчення водія без відвідування автошколи та здачі іспитів у сервісному центрі МВС України. Незаконна діяльність може вартувати фігурантові позбавлення волі на строк до восьми років.

Працівники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили інформацію щодо старшого державного інспектора одного з управлінь Укртрансбезпеки. За певну суму службовець обіцяв сприяти отриманню водійських посвідчень без передбачених законодавством процедур.

Своїх клієнтів 36-річний чоловік запевняв, що може домовитися зі співробітниками Територіальних сервісних центрів МВС України, керівниками ліцензійних автошкіл та медпрацівниками. За послуги в отриманні посвідчення водія без фактичного відвідування автошколи, отримання медичної довідки та складання іспитів харків’янин просив майже 10 000 гривень.

Працівники внутрішньої безпеки НПУ та слідчого управління поліції Харківщини задокументували службовця на отриманні частини вищезазначеного хабаря. Наразі за процесуального керівництва обласної прокуратури слідчі поліції оголосили фігурантові про підозру за ч.3 ст.369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. До суду подано клопотання на обрання йому запобіжного заходу.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України