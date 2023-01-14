У Харкові викрили двох сутенерок, які залучали жінок до проституції

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом жінкам за фактом втягнення осіб у заняття проституцією, з використанням уразливого стану цих осіб, та сутенерства, в тому числі вчиненого за попередньою змовою групою осіб та повторно (ч. 2 ст. 303 КК України).

За даними слідства, наприкінці серпня 2022 року 30-річна мешканка Лозівського району та 18-річна дівчина з Сумської області підшукували жінок, які знаходились у тяжкому матеріальному становищі, для сексуальної експлуатації. Вони проводили з ними «бесіди», після чого жінки погоджувались надавати платні послуги сексуального характеру.

У свою чергу, підозрювані розміщали оголошення про «високооплачувану роботу» та орендували квартири у Харкові та Сумах, що в подальшому ставали місцями розпусти.

Організаторки отримували в середньому 50 відсотків від надання сексуальних послуг жінками, яких вони втягнули у зайняття проституцією.

12 січня правоохоронці викрили жінок в одній з орендованих квартир у м. Харків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура