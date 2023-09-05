У Харкові викрито працівницю енергопідприємства, яка передавала російській ФСБ інформацію про ЗСУ

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури громадянці повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, працівниця одного з харківських заводів енергетичної галузі України підтримувала через Телеграм контакт з представником фсб рф.

Представнику російської спецслужби вона надавала дані з місця роботи, аби російські військові у подальшому могли підірвати енергосистему Харківського регіону.

За вказівками ворога жінка також передавала інформацію про місцезнаходження українських військових підрозділів.

Вона коригувала російські ракетні та артилерійські обстріли по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури на Харківщині.

Правоохоронці затримали підозрювану в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України. За клопотанням сторони обвинувачення їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора