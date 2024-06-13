У Харкові викрито шанувальника «совєтів», який поширював комуністичну ідеологію в інтернеті

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 52-річному чоловіку у виготовленні, поширенні комуністичної символіки та пропаганді комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 436-1 КК України).

За даними слідства, харківʼянин поширював на просторах інтернету публікації з пропагандою комуністичного тоталітарного режиму.

Здебільшого свої думки він висловлював у російській соціальній мережі «Вконтакте», яка є забороненою в Україні.

Зокрема, підозрюваний поширював матеріали з комуністичною символікою у вигляді герба СРСР та портретів Леніна і Сталіна.

За результатами експертного дослідження дописи, які опублікував харківʼянин, містять зображення, публічне використання яких є забороненими Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимі в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Правоохоронці викрили чоловіка.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура