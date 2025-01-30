У харкові засуджено жінка, яка задушила власного чоловіка дитячою пелюшкою

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винною 39-річну жінку в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Їй призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що 27 червня 2022 року близько 23 години в будинку, розташованому по вул. Силікатній (на той момент — Достоєвського) в Харкові між подружжям виник конфлікт під час вживання алкоголю. У ході сварки жінка, перебуваючи позаду свого чоловіка, накинула йому на шию дитячу пелюшку, затягнула її та тримала доти, доки чоловік не перестав подавати ознаки життя. Вбитому було 38 років.

Після вчинення злочину жінка подзвонила своєму батьку, який пообіцяв взяти вину на себе. Коли за викликом приїхали співробітники поліції, старший родич обвинуваченої дійсно заявив, що він задушив зятя кухонним рушником, однак ця версія не знайшла підтвердження.

Під час судового розгляду обвинувачена вину не визнала і наполягала, що стягувала на шиї чоловіка пелюшку, щоб заспокоїти, не маючи на меті його вбивати.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури