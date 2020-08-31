У Харкові затримала злочинців, які вимагали гроші у бізнесменів погрожуючи вбивствами дітей
В злочинну групу входили п’ятеро місцевих мешканців, серед яких були вже раніше судимі громадяни.
Спіймали зловмисників на вимаганні грошей у харків’янина, який займається професійною медичною практикою у сфері пластичної хірургії.
За 35 тис. доларів вони пообіцяли не чіпати його малолітню дитину, а в разі несплати — вбити.
Співробітники СБУ затримали у Харкові чотирьох членів групи під час одержання обумовленої суми.
Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину. Вирішується питання щодо оголошення підозри ще одному фігуранту кримінального провадження.Tweet