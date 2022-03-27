У Харкові затримали чоловіка, який біля супермаркету торгував гуманітаркою

Для з’ясування усіх обставин події правопорушника разом з товаром доставили до відділу поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Наразі чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину та затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліція звертається до громадян з проханням повідомляти про всі випадки торгівлі гуманітарною допомогою. Зловмисники, що наживаються на чужому горі, мають бути покарані.

Якщо ви виявили факт торгівлі гуманітарною допомогою, повідомляйте до поліції за номером 102 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

#stoprussia

Поліція Харківської області