У Харкові затримали громадянина РФ, який розшукувався за організацію вбивства на замовлення

Чоловік перебував у розшуку компетентних органів сусідньої держави з початку квітня поточного року.

Працівники Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ отримали інформацію щодо проживання в м. Харкові громадянина Російської Федерації, який перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивства на замовлення. За результатами проведеної перевірки інформація підтвердилась. Поліцейські встановили місцезнаходження розшукуваної особи.

Спецоперація із затримання зловмисника проводилась 3 серпня працівниками Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області, спільно з працівниками Управління протидії кіберзлочинам ДКП НПУ за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області.

30 квітня 2013 року на підземній парковці у місті Ульяновськ РФ невстановлена особа здійснила два постріли з невстановленої вогнепальної зброї у голову чоловіка. Однак потерпілому вдалось вижити з причин, які не залежали від дій злочинця. В ході розслідування встановлено, що до організації вказаного злочину причетний 52-річний чоловік.

30 квітня 2021 року Ленінський районний суд м. Ульяновська РФ обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розшукуваного доставили до Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області для вирішення питання щодо подальшої екстрадиції до Російської Федерації для його притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 130, ч. 2 ст. 105 (організація вбивства на замовлення) Кримінального кодексу РФ.

Відділ комунікації поліції Харківської області