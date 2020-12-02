У Харкові затримали хорватського фальшивомонетника, якого розшукували 13 років

У Харкові правоохоронці затримали іноземця, який 13 років перебував у міжнародному розшуку

Про це Depo.Харків повідомив керівник прес-центру Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його відомостями, співробітники Служби безпеки України встановили місцезнаходження та затримали у Харкові іноземця, який знаходиться у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Громадянин Республіки Хорватія влітку 2020 року прибув у нашу країну з території РФ. Зловмисник причетний до вчинення цілої низки злочинів, зокрема, підробки банкнот. Європейський ордер на його арешт виданий у жовтні 2007 року на підставі вироку суду.

Оперативники спецслужби затримали злочинця у Харкові під час його тимчасового приїзду до міста з Києва.

Наразі вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Також перевіряється можлива причетність затриманого до скоєння злочинів на території України.

Операція із затримання міжнародного злочинця відбувалася спільно з Головним Управлінням Державної міграційної служби України в Харківській області та Головним Управлінням Національної поліції в Харківській області.