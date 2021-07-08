У Харкові затримали поліцейського, який займався збутом наркотичних засобів

За процесуального керівництва обласної прокуратури викрито оперуповноваженого відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області на систематичному збуті наркотичних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).

Як повідомив в. о. начальника відділу обласної прокуратури Володимир Шевченко, досудовим розслідуванням встановлено, що оперуповноважений з початку липня неодноразово збував наркотичні речовини на території м. Харкова.



Зокрема встановлено, що 1 липня цього року вказаний поліцейський збув чоловіку три згортки з наркотичною речовиною метадон.

8 липня, після збуту чергового згортку метадону, зазначеного оперуповноваженого затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування проводять слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харків) Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Другого оперативного відділу (з дислокацією в м. Харків) Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві.

Слідчі дії тривають.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури