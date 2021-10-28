У Харкові затримали шахраїв, які входили в довіру та відбирали квартири у громадян

До складу групи входили четверо осіб – громадяни України та іноземці. Організатор наразі утримується в СІЗО за підозрою у скоєнні розбійного нападу. Звідти чоловік керував та контролював усі дії своїх «підопічних».

Учора, 27 жовтня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області, слідчі обласного управління поліції за силової підтримки КОРДу затримали трьох учасників злочинної групи – двох чоловіків і жінку.

Під керівництвом лідера угруповання, який наразі знаходиться в СІЗО за скоєння розбійного нападу, розробили злочинний план. Фігуранти входили в довіру до громадян поважного віку, викрадали оригінали документів на квартири та на підставі підроблених довіреностей переоформляли їх на свою спільницю, а потім продавали іншим особам.

Частину отриманих у такий спосіб коштів розподіляли між усіма учасниками злочинної групи, решту витрачали на вирішення питань, пов’язаних з процесом підготовки та переоформлення нерухомості.

Саме за такою схемою зловмисники переоформили квартиру у центрі Харкова, що належала пенсіонерці, та намагалися її продати.

Трьох учасників злочинної групи затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За результатами проведення обшуків в автомобілі та за місцями їхнього проживання поліцейські вилучили пістолет з ознаками перероблення, документи та речі, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів, мобільні телефони, частину грошових коштів у сумі 33 700 дол. США та 30 000 грн, отриманих при спробі відчуження вказаної квартири третій особі шляхом обману, колекцію кинджалів, що були раніше викрадені з квартири потерпілої.

Вирішується питання про повідомлення організаторові та його трьом спільникам про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Крім того, Харківська обласна прокуратура, яка здійснює процесуальне керівництво досудового розслідування, звертатиметься до суду з клопотанням про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи із затримання злочинної групи проводилися за участі УСБУ в Харківській області.

За шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 12-ти років із конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України