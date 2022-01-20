У Харкові затримано закладчика, який мав при собі 100 згортків з наркотиками

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 24-річному чоловіку за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Едуарда Новікова, досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік за допомогою месенджеру «Telegram» здійснив замовлення наркотичних та психотропних речовин в інтернет – магазині, отримав їх для подальшого збуту на території міста Харкова.



19 січня 2022 року біля одного з будинків по проспекту Науки в м. Харкові чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.



Під час огляду місця події у закладчика виявлено та вилучено 100 пакетів з різними наркотичними та психотропними речовинами.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури