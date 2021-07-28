У Харкові затримано злочинне угруповання, яке займалося залякуванням та знищенням майна осіб

Аби уникнути кримінального переслідування чи покарання за вчинені злочини, кримінальники Харківщини «замовляли» своїм виконавцям «попрацювати» із певними працівниками правоохоронних органів. Зловмисники надсилали поліцейським та суддям повідомлення з погрозами розправи, як попередження — встромляли сокиру в автівку або взагалі спалювали транспортний засіб правоохоронців. Така ж доля чекала і на підприємців, які відмовлялися сплачувати данину від прибутків із бізнесу.

Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ спільно з детективами слідчого управління поліції Харківської області викрили організовану групу, причетну до низки злочинів, зокрема – посягання на життя правоохоронців та знищення їхнього майна.

Учасники зазначеного угруповання – раніше судимі мешканці Харківщини, віком від 36 до 47 років. Спільники виконували замовлення, отримуючи вказівки від осіб, які мають вплив у кримінальних колах, спрямовані на залякування працівників поліції, суду та комерції.

Серед тих, хто опинився у списку замовлених, – старший оперуповноважений поліції з особливо важливих справ Управління стратегічних розслідувань у Харківській області. Відомо, що змовники збиралися ліквідувати поліцейського, однак вирішили для початку залякати.

Серед ночі зловмисники навідалися до будинку, де проживав правоохоронець, знайшли його припаркований автомобіль Skoda Octavia та встромили у дах автівки сокиру. Згодом на телефон поліцейського надіслали повідомлення з погрозами фізичної розправи.

Пошкодили учасники групи і майно родини підприємців, яка відмовилася віддавати частину прибутку від бізнесу місцевим кримінальникам. Результат помсти – два вщент спалених автомобілі — Land Cruiser 200 та Infiniti FX 37.

Поплатилася за відмову про поблажливість і суддя одного із судів Харкова. Спершу на вулиці жінці плеснули в обличчя «зеленькою». А після того, як вона не винесла потрібне кримінальникам судове рішення, підпали її авто — MAZDA CX-7, повністю його знищивши.

За фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ та роти поліції особливого призначення СХІД оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції та детективи поліції Харківщини провели 14 санкціонованих обшуків у фігурантів викритого угруповання.

(відео, фото, коментар: речник ДВБ НП України Олеся Бойко)

Під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури оголошено про підозру за посягання на життя працівника правоохоронного органу групою осіб (ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 28, ст.348 КК України) 36-ти та 47-річному чоловікам. Ще двом спільникам, 36-ти та 38-ми років, вручено підозру за знищення майна групою осіб (ч.2 ст.28, ч.2 ст.194 КК України). Суд вже обрав трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, двом із них – без права внесення застави.

Триває подальше слідство, спрямоване на встановлення замовників злочинів та інших учасників викритої групи для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України