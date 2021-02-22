У Харкові затримано зрадника, який збирав для спецслужб РФ закриту інформацію про новітню українську бронетехніку (відео)

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Харкові агента російської воєнної розвідки, який виконував завдання здобути для країни-агресора технічну документацію з розробки і виробництва українського танку Т-84БМ «ОПЛОТ».

Встановлено, що громадянина України завербували представники Головного Управління Генштабу Збройних Сил РФ під час його поїздки до Російської Федерації.

У межах розпочатого кримінального провадження слідчі та контррозвідники СБУ задокументували, що на задання від російських кураторів та отримання доступу до закритих відомостей, ворожий агент намагався залучити співробітника харківського державного підприємства «ХКБМ ім. Морозова», яке здійснювало розробку танку. Під контролем оперативників СБУ, ворожий агент отримав від працівника зразки технічних матеріалів та відпрацьованими каналами передав фотокопії представнику російської спецслужби.

Зрадника затримано «на гарячому» під час одержання ним «повного комплекту технічної документації», яка має гриф обмеження доступу.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Операція із викриття та документування протиправної діяльності зрадника проводилась під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Служба безпеки України