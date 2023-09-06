У Харкові затримали чиновників міграційної служби, які вимагали хабарі за видачу паспортів України

Служба безпеки спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Державної міграційної служби у Харківській області.

Посадовці створювали штучні перешкоди при оформленні внутрішніх та закордонних паспортів України, а щоб їх уникнути – вимагали хабарі.

Щомісяця корумповані чиновники одержували до пів мільйона гривень неправомірної вигоди.

За матеріалами слідства, оборудку організувала очільниця одного з райвідділів місцевого підрозділу Державної міграційної служби. Для незаконної діяльності вона організувала злочинне угруповання та залучила до нього п’ятьох своїх підлеглих.

Щоб реалізувати схему, її учасники навмисно ускладнювали процедуру отримання паспортних документів.

Для цього чиновники відмовлялися від прийому громадян, вони не реєстрували людей у електронній черзі та не відповідали за контактними телефонами держустанови.

Після таких маніпуляцій фігуранти пропонували потерпілим свою «допомогу» у безперешкодному оформленні документів. За 1 паспорт просили близько 2 тис. грн.

Співробітники СБУ затримали організаторку оборудки та її спільників «на гарячому» під час одержання нової суми неправомірної вигоди.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене у складі злочинної групи).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ