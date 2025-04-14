У Харкові затримали фсбшного «крота», який наводив російські дрони по одній з найбільших ТЕЦ України

Служба безпеки затримала у Харкові ще одного агента фсб. Ним виявився співробітник однієї з найбільших теплоелектроцентралей України. Він готував повітряні атаки рф по енергооб’єкту, на якому працював.

За матеріалами справи, «кріт» намагався виявити «шпарини» у місцевій системі ППО.

Найбільше ворога цікавили локації базування та маршрути руху мобільних вогневих груп, які захищають повітряний простір у районі ТЕЦ.

Щоб отримати координати, зрадник обходив місцевість поблизу енергооб’єкта та фіксував на камеру мобільного телефону місця ймовірного перебування українських захисників.

Одночасно агент збирав для фсб інформацію про наслідки попередніх атак на ТЕЦ та результати відновлювальних робіт.

Співробітники СБУ завчасно викрили «крота», задокументували його злочини і затримали «на гарячому», коли він шпигував у технологічних приміщеннях ТЕЦ.

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору фсб під час публікацій антиукраїнських коментарів у Телеграм-каналах.

При обшуках у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України