У Харкові затримали інженерів, які за гроші допомагали підключити ЗАЕС до «Росатома»

Кіберфахівці Служби безпеки запобігли спробам рф отримати нові технології у сфері атомної енергетики.

У результаті багатоетапної спецоперації у Харкові затримано шістьох колишніх посадовців проектних інститутів України, які працювали на підсанкційний російський «росатом».

На замовлення корпорації з рф вони розробляли науково-дослідну та проектну документацію для модернізації російських атомних станцій.

Насамперед мова йде про Курську, Ростовську, Нововоронезьку та Балаковську АЕС.

Також представники «росатома» планували залучити своїх поплічників до виконання високотехнологічних робіт на тимчасово захопленій частині території на півдні України.

Там фігуранти мали допомогти окупантам повністю інтегрувати Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи рф.

Однак Служба безпеки завчасно викрила ворожих пособників, «покроково» задокументувала їхні злочинні дії і затримала на етапі підготовки проектної документації для агресора.

Тим самим українська спецслужба зірвала спроби «росатома» отримати доступ до стратегічно важливих українських технологій.

За даними слідства, основним фігурантом провадження є керівник проектної організації у Харкові. Посадовець налагодив контакт з рашистами через свого родича – власника російської компанії, яка виконує підряди «росатома».

Контакт між собою підтримували через популярний месенджер та електронну пошту.

До злочинної діяльності харків’янин залучив ще п’ятьох місцевих науковців у галузі атомної енергетики.

Фігуранти виконували замовлення рашистів навіть перебуваючи в умовах постійних ракетно-дронових ударів ворога по обласному центру.

За співпрацю з окупантами фігуранти одержували з росії винагороду у криптовалюті. Кошти надходили на криптогаманці підставних осіб, які потім обготівковували отримані суми і передавали їх проектантам.

Під час обшуків за місцями роботи і фактичного проживання фігурантів вилучено документи, комп’ютери та мобільні телефони, які вони використовували для співпраці з країною-терористом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім шістьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України