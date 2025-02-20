У Харкові затримали шахрая, який за $20 тисяч «продавав» посаду слідчого ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили та затримали мешканця Харкова, який за 20 тисяч доларів США пропонував «допомогти» з працевлаштуванням на посаду слідчого у Центральному апараті ДБР.

Чоловік, який останні шість років офіційно ніде не працював, через знайомих знайшов громадянина, що прагнув отримати посаду в Бюро. Він запевняв, що має необхідні зв’язки, завдяки яким може «вирішити питання» про працевлаштування.

За його словами, він без проблем виграє конкурс, а під час тестування потрібно буде лише створити видимість складання іспиту, а позитивний результат гарантують інші люди. Крім того, він обіцяв, що на період «домовленостей» чоловік отримає статус кандидата на посаду слідчого, що автоматично забезпечить йому бронювання від мобілізації.

19 лютого зловмисник призначив зустріч у спальному районі Харкова, де вимагав передати першу частину грошей – 10 тисяч доларів США. Щоб підсилити враження про свою «впливовість», він прибув на зустріч у військовій формі з саморобними шевронами. Зловмисника затримали під час передачі коштів. У нього також вилучили пристрій для відстрілу гумовими кулями.

Встановлено, що, попри офіційне безробіття, чоловік користувався кількома елітними автомобілями.

У межах розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 368 КК України йому повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

ДБР наголошує, що вплинути на керівництво Бюро з метою незаконного працевлаштування неможливо. Усі кандидати проходять конкурсний відбір виключно в межах чинного законодавства.

Державне бюро розслідувань