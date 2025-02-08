У Харкові затримали вимагача, який погрожував жертві розправою та знищенням майна

Зловмисник вимагав у потерпілого 3 тисячі доларів США під приводом вигаданого боргу. Щоб залякати потерпілого, порушник погрожував вивезти його до лісу, спалити автомобіль та навіть вбити.

Викрили 34-річного харків’янина у скоєнні злочину співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно з працівниками відділу поліції № 2 ХРУП № 1, ВКР СБУ та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення.

7 лютого правоохоронці затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання першої частини грошей у сумі 2300 доларів США.

Слідчими за процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Харківської області