У Харкові затримали залізничника, який «зливав» окупантам маршрути ешелонів із технікою ЗСУ

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Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ще одного ворожого інформатора, який збирав для спецслужб рф дані про Сили оборони на території регіону.

Фігурантом виявився працівник однієї з місцевих залізничних станцій.

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Він відслідковував маршрути переміщення рухомих складів з військовою технікою ЗСУ.

Також поплічник ворога намагався встановити орієнтовну кількість важкого озброєння, яке ешелонами переправляли на передову.

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Крім того, зловмисник фотографував наслідки російських повітряних ударів по інфраструктурі обласного центру.

Отриману інформацію він надсилав у вигляді медіафайлів у закриту проросійську Телеграм-групу.

Під час обшуку у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України

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