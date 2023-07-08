У Харкові затримано окупаційного «міліціонера» з Куп’янська

Чоловік – уродженець Донецької області – під час тимчасової окупації Харківщини підтримав «рускій мір» та влаштувався на роботу до «Управленія внутренніх дел военно-гражданской адміністраціі Харьковской области». У псевдоправоохоронному органі працював у відділі державної інспекції безпеки дорожнього руху на посаді інспектора дорожньо-патрульної служби.

Поплічник ворога виконував злочинні накази, ніс службу на блокпостах та отримував заробітну плату у рублях.

Після деокупації території фігурант переховувався від правоохоронців і продовжував підтримувати контакти з російськими «колегами», які втекли до російської федерації. Трохи згодом чоловік переїхав до Харкова, де, за вказівкою кремлівських кураторів, збирав інформацію розвідувального характеру.

Поліцейським вдалось встановити місце знаходження зловмисника та затримати його. У телефоні чоловіка правоохоронці виявили російські номери та інший проросійський контент.

Підозрюваному вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Національна поліція України