У Харкові затримано російського агента, який виготовив три вибухові пристрої для підриву держустанов

Контррозвідка Служби безпеки запобігла серії терактів у Харкові. За результатами спецоперації у прифронтовому місті затримано агента фсб, який на замовлення окупантів готував вибухи біля держустанов регіону.

Для вчинення злочинів фігурант виготовив три саморобні вибухові пристрої (СВП), які потім заклав у схрони для виконавців запланованих терактів.

Як встановило розслідування, підготовкою вибухівок займався місцевий агент фсб – 48-річний лаборант одного з Харківських університетів. Ворожа спецслужба завербувала його через Телеграм-канали.

За інструкцією свого куратора агент виготовив СВП для дистанційного підриву, «підсиливши» їх гайками, шурупами та цвяхами.

Для конспірації фігурант споряджав вибухівку у квартирі своїх сусідів, які виїхали за межі міста і залишили йому ключі, щоб він доглядав за їхнім помешканням.

Два готові СВП, обладнані телефонами для віддаленої активації, фігурант заклав у схованки, координати яких отримав від куратора.

Щоб не викликати підозр, зловмисник маскував СВП під різні побутові предмети, у тому числі спортивні м’ячі.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожого агента, задокументували його злочини і затримали «на гарячому», коли він облаштовував схованку для 3-ї вибухівки біля багатоквартирного будинку.

Під час обшуків у затриманого вилучено компоненти для нових СВП і телефон, з якого він контактував з російською спецслужбою.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

◾️ ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

◾️ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України