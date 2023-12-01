У Харкові затримано шахрая, який за гроші обіцяв дружині загиблого воїна «повернути його з полону»

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією ліквідувала ще одну шахрайську схему виманювання грошей у сімей українських захисників.

У ході проведення комплексних заходів у Харкові викрито місцевого жителя, який видурював 10 тисяч американських доларів з дружини загиблого воїна ЗСУ.

Зловмисник «зіграв» на тому, що військовослужбовець загинув у так званій сірій зоні, тому його тіло ще не передали близьким.

Дізнавшись про це, шахрай почав видавати себе за співробітника СБУ та переконувати жінку в тому, що її чоловік начебто перебуває в полоні у російських окупантів.

За грошову «винагороду» фігурант обіцяв їй своє сприяння у «поверненні» військового додому.

Для вирішення цього питання зловмисник «гарантував» своїй жертві, що внесе прізвище нібито полоненого воїна до списку на «першочерговий» обмін.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігуранта і затримали його під час отримання грошей від потерпілої.

При обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Планується обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи з блокування шахрайської схеми проводили за процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова.

Служба безпеки України