У Харкові завершено досудове розслідування за фактом злочинної діяльності групи орендних шахраїв

Четверо громадянок у складі злочинної організованої групи з квітня 2017 року по 13 лютого 2020 року під приводом оренди неіснуючого житла заволоділи коштами потерпілих на суму майже 900 тисяч гривень. Слідчі довели причетність жінок до 141 епізоду злочинної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України здійснювали слідчі відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області. Кримінальні правопорушення та причетні до їх скоєння особи викриті співробітниками Управління карного розшуку обласного главку поліції.

Правоохоронці встановили, що четверо мешканок Харкова та області віком від 21 до 29 років розміщували в мережі Інтернет завідомо неправдиві оголошення про надання в оренду житла у Харкові та у подальшому запрошували потенційних клієнтів до «офісу», де розповідали про умови оренди. Зловмисниці переконували потерпілих заплатити гроші за перший та останній місяці. Надалі громадянам пропонувалось підписати договір щодо надання інформаційних послуг, а в разі їх незгоди з умовами договору, людей просто виштовхували з агенції. Гроші їм ніхто не повертав.

19 травня жінкам було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у складі злочинної організованої групи, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч. 5 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком до 13 років із конфіскацією майна.

На даний час підозрюваним вручено обвинувальний акт, який в подальшому буде скерований до суду для розгляду по суті.

Відділ комунікації поліції Харківської області