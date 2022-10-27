У Харкові завідувачка лікарні ветмедицини щомісячно вимагала гроші з підлеглої за невтручання в роботу

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру завідувачці однієї з дільничних лікарень ветеринарної медицини за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що завідувачка лікарні поставила умову лікарю-лаборантці, що підлегла має щомісячно віддавати їй 3000 гривень за неперешкоджання в її роботі та не звільнення з посади.

Лікар-лаборантка у період з травня по вересень передавала завідувачці вказану суму. У жовтні підозрювана підняла «ставку»: тепер сума неправомірної вигоди складала 4000 грн.

25 жовтня під час отримання місячного «траншу» грошей правоохоронці затримали завідувачку в порядку ст. 208 КПК України.

За весь період вимагання службовиця отримала від підлеглої 16 тис. гривень.

Наразі підозрювана перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура