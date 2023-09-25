У Харкові знешкоджено агентурну мережу, яка передавала ворогу інформацію про ЗСУ та корегувала ракетні удари

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом харків’янам у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, 48-річний мешканець Харкова, будучи військовозобов’язаним, але, перебуваючи під інтелектуальним впливом виховання часів радянського союзу в дусі комуністичних ідей, не маючи патріотичних проукраїнських переконань, добровільно почав спілкуватись через месенджер «Телеграм» з чоловіком, який негласно працює на головне управління генерального штабу зс рф та збирає для них необхідну інформацію.

Від нього харків‘янин отримав завдання збирати та передавати відомості про дислокацію та переміщення особового складу військової техніки ЗС України та інших військових формувань, які входять до складу Сил оборони України. Розуміючи, що один не впорається, він залучив до розвідувальної діяльності свою 48-річну співмешканку та 61-річного знайомого.

Зрадники збирали інформацію про переміщення колон військової техніки Сил оборони на Харківщині. Крім того, російські агенти відслідковували наслідки ракетних ударів рф по Харкову, а потім виходили на місця «прильотів» для їх фіксації та направлення систематизованого «звіту» куратору.

Під час обшуків в помешканнях затриманих виявлено комп’ютери та мобільні телефони, які вони використовували для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Наразі всім трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області. Оперативний супровід — Харківське управління ДВБ НПУ та Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура