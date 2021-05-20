У Херсоні директора підприємства підозрюють у розтраті чужого майна більше ніж на 9 мільйонів гривень

Слідчі обласного главку поліції Херсонщини повідомили про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю у вчиненні службових злочинів за ч.2,5 ст.191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Херсонська обласна прокуратура.

Слідчі встановили, що директор ТОВ уклав з іншим підприємством договір щодо надання послуг з прийому, зберігання та відпуску нафтопродуктів. За умовами договору підозрюваний прийняв на відповідальне зберігання дизельне пальне в кількості 596,044 тонн.

Подальшим слідством встановлено, що директор, діючи всупереч умовам договору, продав невідомим особам вказане дизельне пальне. Отримані за це гроші на рахунок товариства-постачальника нафтопродуктів не надійшли. Згідно з висновком судової економічної експертизи підприємство-постачальник дизельного пального зазнало збитків на загальну суму понад 9 мільйонів гривень.

За скоєне службовій особі може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Херсонської області