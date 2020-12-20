У Херсоні поліцейські встановили підозрюваного в розбійному нападі на кредитну установу

Злочин стався 1 грудня на території Корабельного району в мікрорайоні «Шуменський». Невідомий зловмисник зв’язав касира кредитної установи, забрав із сейфу понад 20 тисяч гривень та зник у невідомому напрямку.

Оперативники разом із слідчими провели комплекс заходів і встановили особу чоловіка, який міг бути причетним до вчинення злочину. Поліцейські зібрали достатньо доказів і вчора вручили раніше судимому місцевому мешканцю підозру в скоєнні розбійного нападу. Підозрюваному може загрожувати 12 років ув’язнення.

На місці події потерпіла касир розповіла правоохоронцям, що близько 13:00 в приміщення кредитної установи зайшов чоловік, поцікавився, як отримати кредит, та вийшов назовні. Через 5 хвилин незнайомець знов повернувся та, пригрозивши, що застосує вибухівку, зв’язав жінці руки та забрав із сейфу 20 тисяч 700 гривень. Після цього зловмисник хутко вибіг на вулицю та зник у невідомому напрямку.

Як розповів начальник управління карного розшуку обласного главку поліції Денис Каримов, в приміщенні установи була встановлена відеокамера, яка зафіксувала чоловіка. Поліцейські перевірили засоби відеофіксації, встановлені також на сусідніх будівлях та магазинах, і дізналися частину маршруту руху, яким відходив зловмисник. В останнє його зафіксувала камера на території одного з дитсадків. Далі він зник у невідомому напрямку. Оперативники відпрацювали територію дитячого закладу та виявили в телефонному колодязі, верхній одяг, в якому чоловік був під час скоєння злочину. До пошуків долучили кінолога зі службовою собакою. Однак, пес втратив слід зловмисника через кілька кварталів.

Для розкриття злочину був розроблений комплекс слідчо-розшукових заходів, в ході якого працівники поліції відпрацювали багатогодинне відео з майже 50 камер відеоспостереження, за допомогою відеосистеми «Безпечне місто» були встановлені 660 автомобілів, які того дня проїжджали в районі можливого маршруту підходу та відходу зловмисника. Попутно оперативники перевіряли раніше судимих та інших підоблікових осіб.

Вжитими заходами поліцейські встановили чоловіка, який міг бути причетним до вчинення нападу. Ним виявився 35-річний житель мікрорайону. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Поліцейські зібрали достатню доказову базу та наразі повідомили чоловікові про підозру в скоєнні злочину за ознаками ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України «Розбій». В ході обшуку за місцем проживання підозрюваного були вилучені трохи більше 2 тисяч гривень від суми, поцупленої з каси кредитної установи. За словами зловмисника, інші гроші він витратив на повернення боргів, покупку ліків та власні потреби.

Наразі вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу. За розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, передбачене покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Херсонської області