У Херсоні поліцейські викрили жінку, яка погодилася працювати «керівником відділу» в окупаційній установі

Мешканка обласного центру під час окупації добровільно погодилася очолити один із відділів у незаконно створеній загарбниками «бухгалтерії» освітніх закладів Херсонщини. Поліцейські зібрали докази протиправної діяльності фігурантки та повідомили їй про підозру в колабораційній діяльності.

Як розповів начальник сектору дізнання Херсонського районного управління поліції Сергій Друговський, оперативники підрозділу встановили, що під час тимчасової окупації 63-річна мешканка Херсона на початку серпня 2022 року добровільно погодилася працювати у незаконно створеній загарбниками установі. Фігурантка була призначена на посаду «руководітєля матєріального отдєла» у так званому «государствєнном казьонном учрєждєнії «цєнтралізованная бухгалтєрія образоватєльних учрєжденій, подвєдомственних дєпартамєнту образованія і наукі хєрсонской області»».

Службові обов’язки зловмисниці не були пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Тож за процесуального керівництва обласної прокуратури дізнавачі інкримінували жінці вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 «Колабораційна діяльність» Кримінального кодексу України. Наразі фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України. Жінці загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Херсонської області